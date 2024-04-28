Зрелищным нокаутом завершился главный бой турнира UFC Vegas 91 (видео)

В главном поединке турнира UFC Vegas 91 американский файтер Алекс Перез нокаутировал бразильца Матеуса Николау во втором раунде, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок состоялся в рамках наилегчайшей весовой категории. Оба бойца входят в топ своего дивизиона.

Перез (восьмой номер рейтинга) отправил Николау (топ-5) в нокаут уже во второй пятиминутке. Заключительный эпизод поединка начался с уклона Переза и последующей успешной контратаки.

Николау успел разорвать дистанцию, однако американец прижал соперника к клетке октагона и нанес сокрушительный удар в челюсть бразильца.

Алекс Перез за убедительную победу получил дополнительный бонус за "Выступление вечера" и заработает дополнительные 50 тысяч долларов США к своему гонорару.

Актуальная статистика 32-летнего файтера в смешанных единоборствах составляет 24-8.

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