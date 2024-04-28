Узбекистанский боец UFC нокаутировал соперника и войдет в топ лучших бойцов дивизиона (видео)

Узбекистанский боец смешанных единоборств Богдан Гуськов одержал победу нокаутом в своем третьем поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Во со-главном поединке турнира UFC Vegas 91 узбекистанец встретился с американским файтером Раяном Спэнном, который на данный момент занимает 11-ю строчку в топе лучших полутяжеловесов организации.

На второй минуте второго раунда Гуськов провел успешную атаку, Спэнн оправился в нокдаун, после чего узбекистанский боец на добивании отправил соперника в технический нокаут.

Отметим, что после данной победы Богдан Гуськов должен войти в топ-15 лучших бойцов своего дивизиона.

Всего он провел в UFC три боя. В дебютном поединке в сентябре 2023 он уступил экс-претенденту на титул Волкану Оздемиру, после чего нокаутировал Зака Паугу в феврале текущего года и победил Спэнна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.