Асу Алмабаев подтвердил информацию о своем следующем бое

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев официально подтвердил детали своего следующего боя в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсмена.

Статистический сайт смешанных единоборств Tapology объявил о дате и сопернике для нового поединка казахстанского бойца ММА Асу Алмабаева. Им оказался 28-летний американский файтер Хосе Джонсон. Бойцы проведут поединок 15 июня в Лас-Вегасе.

"Следующий соперник. Соперники из топ-10 и топ-15 отказались, теперь будем биться с этим парнем в октагоне. Самое главное - бой есть, поддержка от народа тоже есть. Подготовка уже идет", - заявил "Зульфикар" на своей странице в Instagram.

Напомним, Асу Алмабаев свой последний бой провел в марте этого года. В том поединке он одолел Си Джея Вергару единогласным решением судей.

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