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Асу Алмабаев подтвердил информацию о своем следующем бое

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Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев официально подтвердил детали своего следующего боя в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсмена.

Статистический сайт смешанных единоборств Tapology объявил о дате и сопернике для нового поединка казахстанского бойца ММА Асу Алмабаева. Им оказался 28-летний американский файтер Хосе Джонсон. Бойцы проведут поединок 15 июня в Лас-Вегасе.

"Следующий соперник. Соперники из топ-10 и топ-15 отказались, теперь будем биться с этим парнем в октагоне. Самое главное - бой есть, поддержка от народа тоже есть. Подготовка уже идет", - заявил "Зульфикар" на своей странице в Instagram.

Напомним, Асу Алмабаев свой последний бой провел в марте этого года. В том поединке он одолел Си Джея Вергару единогласным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2088554-asu-almabaev-podtverdil-informatsiyu-o-svoem-sleduyuschem-boe/

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