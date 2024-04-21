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Объявлено о следующем бое Асу Алмабаева в UFC

Опубликовано:

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев
Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Статистический сайт смешанных единоборств Tapology объявил о дате и сопернике для нового боя казахстанского бойца ММА Асу Алмабаева, передает NUR.KZ.

Как утверждает источник казахстанский файтер выступит 15 июня на UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Соперником 30-летнего Алмабаева станет американский боец смешанного стиля Хосе Джонс. Поединок пройдет в лимите наилегчайшего весового дивизиона.

Напомним, Асу Алмабаев свой последний провел в марте этого года. В том бою он одолел Си Джея Вергару единогласным решением судей.

Ранее, о деталях следующего боя своего подопечного рассказал руководитель команды Dar Team Бауыржан Уталиев. Он заявлял, что Алмабаев может выступить на ивенте в Саудовской Аравии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2088455-obyavleno-o-sleduyuschem-boe-asu-almabaeva-v-ufc/

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