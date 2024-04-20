Казахстанский боец MMA вернулся в российскую лигу и одержал пятую подряд победу

На турнире ACA 174 в Санкт-Петербурге казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Георгий Кичигин одержал победу над россиянином Денисом Измоденовым, передает NUR.KZ.
Противостояние спортсменов в полусреднем весе (до 77,6 кг) прошло в предварительном карде и продлилось все три раунда. По итогам 15 минут судьи единогласно признали сильнейшим Кичигина.
Для 35-летнего казахстанца победа стала пятой подряд. Всего на профессиональном уровне он выиграл 30 боев и уступил в 10.
С 2022 года после увольнения из ACA на фоне трех поражений кряду Кичигин выступал в казахстанской лиге OCTAGON, где стал чемпионом в полусреднем весе. Однако теперь спортсмен вернулся в российский промоушен.
Измоденов проиграл в девятый раз за карьеру. В активе 32-летнего россиянина осталось 11 побед и две ничьи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2088203-kazahstanskiy-boets-mma-vernulsya-v-rossiyskuyu-ligu-i-oderzhal-pyatuyu-podryad-pobedu/