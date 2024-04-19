Казахстанец отправил китайского бойца ММА в глухой нокаут в первом раунде (видео)

Казахстанский боец смешанных единоборств Ерасыл Шукатев нокаутировал своего оппонента Лизи Конгву, представляющего Китай, в первом раунде на турнире OCTAGON 57, передает NUR.KZ.

Профессиональный рекорд Шукатаева в ММА составляет 10 побед и четыре поражения, китайский боец восемь раз выходил в октагон по правилам смешанного стиля, семь поединков завершились его победой, один – поражением.

Отметим, что Конгву имеет опыт выступлений в крупном сингапурском промоушене ONE FC.

Поединок Шукатаева и Лизи Конгву состоялся в рамках наилегчайшей весовой категории и был рассчитан на три раунда. Однако после непродолжительного размена представитель Казахстана комбинацией из двух ударов отправил оппонента в нокаут уже в первой пятиминутке.

Напомним, турнир OCTAGON 57 проходит в эти часы в Алматы, в главном событии чемпион организации в наилегчайшем дивизионе Сундет Айткул встретится с китайским файтером Кингхе Жангом.

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