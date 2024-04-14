Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Уникальный бой определил чемпионку UFC в минимальном весе

Опубликовано:

Китайская девушка-боец MMA Вейли Чжан
Вейли Чжан. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Китайская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Вейли Чжан одержала победу над своей соотечественницей Ян Сяонань в титульном поединке на турнире UFC 300, передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменок в женском минимальном весе (до 52,2 кг) стало соглавным событием юбилейного шоу промоушена, которое прошло в Лас-Вегасе. Впервые в истории UFC в титульном поединке приняли участие два бойца из Китая.

Соперницы провели в октагоне все пять раундов. Большую часть боя доминировала Чжан, которая провела несколько попыток сабмишенов, но не смогла финишировать соотечественницу.

На судейских записках Сяонань забрала лишь один раунд. При этом в одной пятиминутке рефери признали сильнейшей Чжан со счетом 10-8. В итоге все три арбитра отдали победу действующей чемпионке со счетом 49-45.

Чжан выиграла четвертый бой подряд. Всего в активе 34-летней спортсменки 25 побед при трех поражениях. На данный момент она занимает второе место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, уступая только мексиканке Алексе Грассо.

Сяонань уступила в четвертый раз за карьеру. В активе 34-летней китаянки остались 17 побед и один поединок без результата. Перед выступлением на UFC 300 она занимала десятое место в сводном женском рейтинге лучших бойцов лиги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2084453-unikalnyy-boy-opredelil-chempionku-ufc-v-minimalnom-vese/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.