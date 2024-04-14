Уникальный бой определил чемпионку UFC в минимальном весе

Китайская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Вейли Чжан одержала победу над своей соотечественницей Ян Сяонань в титульном поединке на турнире UFC 300, передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменок в женском минимальном весе (до 52,2 кг) стало соглавным событием юбилейного шоу промоушена, которое прошло в Лас-Вегасе. Впервые в истории UFC в титульном поединке приняли участие два бойца из Китая.

Соперницы провели в октагоне все пять раундов. Большую часть боя доминировала Чжан, которая провела несколько попыток сабмишенов, но не смогла финишировать соотечественницу.

На судейских записках Сяонань забрала лишь один раунд. При этом в одной пятиминутке рефери признали сильнейшей Чжан со счетом 10-8. В итоге все три арбитра отдали победу действующей чемпионке со счетом 49-45.

Чжан выиграла четвертый бой подряд. Всего в активе 34-летней спортсменки 25 побед при трех поражениях. На данный момент она занимает второе место в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, уступая только мексиканке Алексе Грассо.

Сяонань уступила в четвертый раз за карьеру. В активе 34-летней китаянки остались 17 побед и один поединок без результата. Перед выступлением на UFC 300 она занимала десятое место в сводном женском рейтинге лучших бойцов лиги.

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