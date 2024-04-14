Бывший чемпион UFC Иржи Прохазка нокаутировал соперника на юбилейном турнире

Чешский боец смешанного стиля (MMA) Иржи Прохазка одержал досрочную победу над сербом Александром Ракичем на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов в полутяжелом весе (до 93 кг) закрывал предварительный кард юбилейного шоу. Перед боем Прохазка занимал второе место в рейтинге полутяжелого дивизиона, Ракич — пятое.

Уже в начале их очного противостояния чех получил кровавую сечку в районе глаза. Это не помешало Прохазке потрясти оппонента в стойке на последней минуте первого раунда. Однако развить успех он не сумел.

Во второй пятиминутке соперники вновь взвинтили темп, и чех завладел преимуществом. После нескольких пропущенных ударов Ракич потерял концентрацию, однако пытался спасти. Прохазке все же удалось финишировать оппонента, добив его на канвасе.

После победы чех заявил, что готов вновь биться за титул UFC. Ранее он владел поясом промоушена, но освободил его из-за травмы. За карьеру в MMA Прохазка выиграл 30 боев, уступил в четырех и еще один свел к ничьей.

Для Ракича поединок на UFC 300 стал первым за два года из-за тяжелой травмы колена. Теперь в активе серба 14 побед при четырех поражениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.