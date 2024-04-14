Двукратная олимпийская чемпионка ярко дебютировала в UFC, "задушив" топовую соперницу

Двукратная обладательница золота Олимпийских игр, американская дзюдоистка Кайла Харрисон успешно дебютировала на юбилейном турнире UFC 300, задушив экс-чемпионку организации, передает NUR.KZ.

Харрисон провела свой первый поединок в промоушене Даны Уайта против бывшей обладательницы чемпионского пояса Холли Холм.

Олимпийская чемпионка на протяжении всего первого раунда доминировала над противницей, перевела ее в партер в середине первой пятиминутки и начала разбивать защиту Холм локтями.

Однако опытная девушка-боец наносила ответные удары снизу и смогла продолжить бой во втором раунде.

В следующем отрезке Кайла продолжила натиск, вновь перевела Холли на настил, провела удушающий прием и завоевала свою первую победу в рамках UFC. Отметим, что Холли Холм занимает пятую позицию в рейтинге женского легчайшего веса.

Эта победа позволит Харрисон войти в топ лучших спортсменок дивизиона сразу после дебюта.

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