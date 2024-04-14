Двукратная олимпийская чемпионка ярко дебютировала в UFC, "задушив" топовую соперницу

Двукратная обладательница золота Олимпийских игр, американская дзюдоистка Кайла Харрисон успешно дебютировала на юбилейном турнире UFC 300, задушив экс-чемпионку организации, передает NUR.KZ.
Харрисон провела свой первый поединок в промоушене Даны Уайта против бывшей обладательницы чемпионского пояса Холли Холм.
Олимпийская чемпионка на протяжении всего первого раунда доминировала над противницей, перевела ее в партер в середине первой пятиминутки и начала разбивать защиту Холм локтями.
Однако опытная девушка-боец наносила ответные удары снизу и смогла продолжить бой во втором раунде.
В следующем отрезке Кайла продолжила натиск, вновь перевела Холли на настил, провела удушающий прием и завоевала свою первую победу в рамках UFC. Отметим, что Холли Холм занимает пятую позицию в рейтинге женского легчайшего веса.
Эта победа позволит Харрисон войти в топ лучших спортсменок дивизиона сразу после дебюта.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2084384-dvukratnaya-olimpiyskaya-chempionka-yarko-debyutirovala-v-ufc-zadushiv-topovuyu-sopernitsu/