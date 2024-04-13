"Поплатится за это": чемпион UFC в маске обратился к сопернику с угрозой

Участники UFC 300 провели заключительную дуэль взглядов перед турниром в Лас-Вегасе, пресс-служба промоушена опубликовала видео мероприятия, передает NUR.KZ.

Юбилейное шоу лиги возглавит противостояние бразильца Алекса Перейры и американца Джамала Хилла — действующего и бывшего чемпионов в полутяжелом весе соответственно. Их дуэль взглядов получилась одной из самых напряженных.

Перейра вышел на сцену в колоритном образе и нанесенной на лицо маской. Хилл во время стердауна попытался максимально приблизиться к нему, для контроля ситуации пришлось вмешаться главе UFC Дане Уайту и службе безопасности.

"Это все для меня — как бы вы ко мне ни относились, как бы ни освистывали меня. После того, что я мог потерять, после того, что со мной случилось, после того, что я потерял, во мне просто вспыхнул этот огонь. Я в любом случае выйду и выложусь на все 100. Рад вернуться", — заявил на сцене Хилл.

"Для меня это потрясающая возможность. Очень рад биться на UFC 300. Что касается моего оппонента, то пару дней назад он вел себя уважительно, подошел ко мне и попросил автограф. Но вчера на пресс-конференции все изменилось, и завтра он поплатится за это", — сказал Перейра.

Для бразильца это будет первая защита титула в полутяжелом весе. Хилл ранее владел поясом, но освободил его из-за тяжелой травмы.

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