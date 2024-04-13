Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Стали известны результаты взвешивания бойцов перед юбилейным турниром UFC 300

Опубликовано:

Чемпион UFC Алекс Перейра
Чемпион UFC Алекс Перейра: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Опубликованы результаты официальной процедуры взвешивания бойцов, которые примут участие в юбилейном турнире UFC 300, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграм-канал UFC Russia.

Главный кард:

Главный бой вечера, полутяжелый вес: Алекс Перейра (92,98 кг) vs Джамал Хилл (92,98 кг)

Женский минимальный вес: Вейли Жанг (52,16 кг) vs Ян Сяонянь (52,16 кг)

Лёгкий вес: Джастин Гейджи (70,76 кг) vs Макс Холлоуэй (70,76 кг)

Лёгкий вес: Чарльз Оливейра (70,76 кг) vs Арман Царукян (70,76 кг)

Средний вес: Бо Никал (84,36 кг) vs Коди Брандэйдж (84,36 кг)

Прелимы:

Полутяжелый вес: Иржи Прохазка (93,44 кг) vs Александр Ракич (93,44 кг)

Полулегкий вес: Келвин Кэттер (65,99 кг) vs Алджэмейн Стерлинг (66,22 кг)

Женский легчайший вес: Холли Холм (61,68 кг) vs Кайла Харрисон (61,68 кг)

Полулегкий вес: Содик Юсуфф (66,22 кг) vs Диего Лопес (66,22 кг)

Ранние прелимы:

Легкий вес: Джэлин Тернер (70,53 кг) vs Ренато Мойкано (70,76 кг)

Женский минимальный вес: Джессика Андрадэ (52,61 кг) vs Марина Родригез (52,61 кг)

Легкий вес: Бобби Грин (70,76 кг) vs Джим Миллер (70,53 кг)

Легчайший вес: Дейвесон Фигередо (61,46 кг) vs Коди Гарбрандт (61,68 кг).

Напомним, ранее были анонсированы обновленные перчатки, в которых бойцы будут выступать начиная с турнира UFC 302.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2084102-stali-izvestny-rezultaty-vzveshivaniya-boytsov-pered-yubileynym-turnirom-ufc-300/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.