Стали известны результаты взвешивания бойцов перед юбилейным турниром UFC 300

Опубликованы результаты официальной процедуры взвешивания бойцов, которые примут участие в юбилейном турнире UFC 300, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграм-канал UFC Russia.

Главный кард:

Главный бой вечера, полутяжелый вес: Алекс Перейра (92,98 кг) vs Джамал Хилл (92,98 кг)

Женский минимальный вес: Вейли Жанг (52,16 кг) vs Ян Сяонянь (52,16 кг)

Лёгкий вес: Джастин Гейджи (70,76 кг) vs Макс Холлоуэй (70,76 кг)

Лёгкий вес: Чарльз Оливейра (70,76 кг) vs Арман Царукян (70,76 кг)

Средний вес: Бо Никал (84,36 кг) vs Коди Брандэйдж (84,36 кг)

Прелимы:

Полутяжелый вес: Иржи Прохазка (93,44 кг) vs Александр Ракич (93,44 кг)

Полулегкий вес: Келвин Кэттер (65,99 кг) vs Алджэмейн Стерлинг (66,22 кг)

Женский легчайший вес: Холли Холм (61,68 кг) vs Кайла Харрисон (61,68 кг)

Полулегкий вес: Содик Юсуфф (66,22 кг) vs Диего Лопес (66,22 кг)

Ранние прелимы:

Легкий вес: Джэлин Тернер (70,53 кг) vs Ренато Мойкано (70,76 кг)

Женский минимальный вес: Джессика Андрадэ (52,61 кг) vs Марина Родригез (52,61 кг)

Легкий вес: Бобби Грин (70,76 кг) vs Джим Миллер (70,53 кг)

Легчайший вес: Дейвесон Фигередо (61,46 кг) vs Коди Гарбрандт (61,68 кг).

Напомним, ранее были анонсированы обновленные перчатки, в которых бойцы будут выступать начиная с турнира UFC 302.

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