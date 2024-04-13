Стали известны результаты взвешивания бойцов перед юбилейным турниром UFC 300

Опубликованы результаты официальной процедуры взвешивания бойцов, которые примут участие в юбилейном турнире UFC 300, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграм-канал UFC Russia.
Главный кард:
Главный бой вечера, полутяжелый вес: Алекс Перейра (92,98 кг) vs Джамал Хилл (92,98 кг)
Женский минимальный вес: Вейли Жанг (52,16 кг) vs Ян Сяонянь (52,16 кг)
Лёгкий вес: Джастин Гейджи (70,76 кг) vs Макс Холлоуэй (70,76 кг)
Лёгкий вес: Чарльз Оливейра (70,76 кг) vs Арман Царукян (70,76 кг)
Средний вес: Бо Никал (84,36 кг) vs Коди Брандэйдж (84,36 кг)
Прелимы:
Полутяжелый вес: Иржи Прохазка (93,44 кг) vs Александр Ракич (93,44 кг)
Полулегкий вес: Келвин Кэттер (65,99 кг) vs Алджэмейн Стерлинг (66,22 кг)
Женский легчайший вес: Холли Холм (61,68 кг) vs Кайла Харрисон (61,68 кг)
Полулегкий вес: Содик Юсуфф (66,22 кг) vs Диего Лопес (66,22 кг)
Ранние прелимы:
Легкий вес: Джэлин Тернер (70,53 кг) vs Ренато Мойкано (70,76 кг)
Женский минимальный вес: Джессика Андрадэ (52,61 кг) vs Марина Родригез (52,61 кг)
Легкий вес: Бобби Грин (70,76 кг) vs Джим Миллер (70,53 кг)
Легчайший вес: Дейвесон Фигередо (61,46 кг) vs Коди Гарбрандт (61,68 кг).
Напомним, ранее были анонсированы обновленные перчатки, в которых бойцы будут выступать начиная с турнира UFC 302.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2084102-stali-izvestny-rezultaty-vzveshivaniya-boytsov-pered-yubileynym-turnirom-ufc-300/