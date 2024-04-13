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UFC представили обновленную версию перчаток (видео)

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Обновленные перчатки UFC
Обновленные перчатки UFC: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) представил анонс новой спортивной экипировки, в частности, обновленные бойцовские перчатки, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Новые перчатки будут введены на турнире UFC 302, который состоится 3 июня в Нью-Джерси (США).

В источнике сообщают, что обновленная экипировка была создана на основе отзывов самих бойцов и их тренерских штабов, также были проведены специальные научно-технические исследования для улучшения посадки и снижению травмоопасности спортсменов.

Среди конкретных характеристик отмечается уменьшенная жесткость, увеличение плотности прилегания манжета к кисти, а также в них добавили набивку в области мизинца и большого пальца.

Кроме того, в перчатки будут встраивать чипы, которые позволят организации идентифицировать пару перчаток бойца и конкретный бой, подтверждая их подлинность. Участники титульных поединков будут выступать в перчатках золотого цвета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2084099-ufc-predstavili-obnovlennuyu-versiyu-perchatok-video/

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