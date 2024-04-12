Ислам Махачев вступил в перепалку с американской звездой UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев в социальной сети X отреагировал на претензии со стороны американца Макса Холлоуэя, передает NUR.KZ.

Ранее представитель США упрекнул действующего чемпиона UFC в легком весе в том, что он отказался принимать поединок в феврале. Бывший обладатель пояса в полулегкой категории считает, что россиянину следовало бы подраться с Джастином Гэтжи, с которым в итоге побьется сам Холлоуэй.

"Все знают, что у него нет возможности драться в Рамазан, поэтому он не выступит на UFC 300. Но он жалуется, что не может получить бой. А я думаю, что Ислам дерется только тогда, когда ему удобно. Он просто не принимает некоторые бои из-за разных причин. Если бы Ислам действительно хотел драться, то вернулся бы в феврале", — цитирует Холлоуэя MMA Fighting.

Махачев ответил на это высказывание в своем аккаунте в социальной сети X.

"Для справки. С 2021 года я провел семь боев, тогда как Холлоуэй — пять, а Джастин — лишь четыре. Изучи матчасть, прежде чем говорить ерунду о своем чемпионе", — написал россиянин.

Холлоуэй не оставил этот пост без внимания и опубликовал ответ в той же соцсети.

"Никогда не говорил, что ты неактивен. Я лишь отметил, что тебе следовало принять бой в феврале, если ты хотел быть в деле. Читай не только заголовки, чемпион", — написал американец.

Напомним, турнир UFC 300 с участием Холлоуэя и многих других звезд MMA состоится в ночь на 14 апреля по казахстанскому времени.

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