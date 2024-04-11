Чемпион UFC побил рекорд Фрэнсиса Нганну по силе удара

Обладатель пояса UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра превзошел показатель бывшего чемпиона лиги Фрэнсиса Нганну по силе удара, передает NUR.KZ со ссылкой на MMAmania.com.

Бой бразильца с американцем Джамалом Хиллом возглавит 300-й номерной турнир промоушена, который состоится в ночь на 14 апреля по казахстанскому времени. Заключительные дни подготовки Перейра проводит в UFC Performance Institute.

В этом месте располагается специальный тренажер PowerKube, измеряющий силу удара. Нганну в 2017 году выбил на нем 129 161 очко. Впоследствии данный результат многие считали мировым рекордом. Об этом говорил и глава UFC Дана Уайт, отмечавший, что показатель эквивалентен 96 лошадиным силам.

В начале 2024 года американский боец лиги Джо Пайфер заявил, что превзошел это достижение. Он также предоставил видео в подтверждение достигнутого результата в 170 218 очков.

На кадрах с Перейрой видно, что он превзошел оба показателя. Сообщается, что бразилец выбил 191 796 очков.

Официальных комментариев от UFC пока не поступало. При этом Нганну за карьеру в MMA бился в тяжелом весе, а Перейра не поднимался выше полутяжелой категории. Пайфер на момент достижения своего показателя представлял средний дивизион.

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