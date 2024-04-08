"Меня попросили позвонить Хабибу": известный ММА-менеджер рассказал, мог ли Нурмагомедов выступить на UFC 300

Бывший менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал информацию о возможном возвращении непобежденного россиянина на юбилейный турнир UFC 300, сообщает NUR.KZ.

Напомним, что Нурмагомедов завершил карьеру октябре 2020 года, оставив вакантным чемпионский титул в легком весе, его профессиональная статистика составляла 29 побед в 29 поединках.

"Нет, это полная чушь. Если бы меня попросили позвонить Хабибу, я бы даже не стал этого делать. Я бы не стал просить Хабиба драться, этот парень закончил. Его наследие перешло к другим людям – Исламу Махачеву, Умару Нурмагомедову, Усману Нурмагомедову, его команде. Сейчас он помогает этим ребятам взобраться на вершину", – цитиурет специалиста Meta-ratings.kz.

Добавим, ранее был опубликован полный кард участников UFC 300.

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