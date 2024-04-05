Опубликован полный кард юбилейного турнира UFC 300

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) обнародовала полный кард на юбилейный 300-й номерной турнир организации, который примет Лас-Вегас, передает NUR.KZ.
Шоу состоится на "T-Mobile Arena" в ночь на 14 апреля по казахстанскому времени. Главным событием вечера назначен титульный бой в полутяжелом весе между действующим и бывшим обладателями пояса — бразильцем Алексом Перейрой и американцем Джамаллом Хиллом соответственно.
Во втором по значимости поединке китаянка Вейли Чжан будет защищать чемпионское звание в женском минимальном дивизионе от посягательств соотечественницы Ян Сяонань. Американцы Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй оспорят символический пояс BMF ("главному мерзавцу") в рамках легкой весовой категории.
Полностью кард UFC 300 выглядит так:
Основной кард
Алекс Перейра (Бразилия) — Джамалл Хилл (США). Полутяжелый вес;
Вейли Чжан (Китай) — Ян Сяонань (Китай). Женский минимальный вес;
Джастин Гэтжи (США) — Макс Холлоуэй (США). Легкий вес;
Чарльз Оливейра (Бразилия) — Арман Царукян (Армения / Россия). Легкий вес;
Бо Никал (США) — Коди Брандейдж (США). Средний вес;
Прелимы
Иржи Прохазка (Чехия) — Александр Ракич (Сербия). Полутяжелый вес;
Келвин Каттар (США) — Алджамейн Стерлинг (США). Полулегкий вес;
Холли Холм (США) — Кайла Харрисон (США). Женский легчайший вес;
Содик Юсуфф (Нигерия) — Диего Лопес (Бразилия). Полулегкий вес;
Ранние прелимы
Джалин Тернер (США) — Ренато Мойкано (Бразилия). Легкий вес;
Джессика Андраде (Бразилия) — Марина Родригес (Бразилия). Женский минимальный вес;
Бобби Грин (США) — Джим Миллер (США). Легкий вес;
Дейвезон Фигередо (Бразилия) — Коди Гарбрандт (США). Легчайший вес.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2079602-opublikovan-polnyy-kard-yubileynogo-turnira-ufc-300/