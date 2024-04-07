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Эффектный нокаут ударом ногой в голову принес бойцу UFC денежный бонус (видео)

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Чилийский боец MMA Игнасио Бахамондес
Игнасио Бахамондес. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Чилийский боец смешанного стиля (MMA) Игнасио Бахамондес одержал победу над американцем Кристосом Гиагосом на турнире UFC Fight Night 240 в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов в легком весе (до 70,3 кг) прошел в основном карде. Уже в первом раунде Бахамондесу удалось финишировать оппонента.

На четвертой минуте чилиец выполнил точный хай-кик (удар ногой в голову), и американец упал на настил. Рефери, оперативно оценив состояние Гиагоса, прервал бой и зафиксировал нокаут.

Победа принесла Бахамондесу бонус в 50 тысяч долларов за "Выступление вечера". Вторым обладателем этой награды стал бразилец Сезар Алмейда, нокаутировавший американца Дилана Будку. Аналогичную премию за "Бой вечера" получили француз Морган Чаррье и американец Чепе Марискал, в противостоянии которых последний победил раздельным решением судей.

В главном событии турнира UFC выступил Брендан Аллен — друг Шавката Рахмонова из США. Ему удалось продлить серию побед, в тяжелом поединке одолев своего соотечественника Криса Кертиса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2080283-effektnyy-nokaut-udarom-nogoy-v-golovu-prines-boytsu-ufc-denezhnyy-bonus-video/

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