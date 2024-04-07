Друг Шавката Рахмонова одержал тяжелую победу в главном бою турнира UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Брендан Аллен одержал победу над своим соотечественником Крисом Кертисом на турнире UFC в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов в среднем весе (до 83,9 кг) возглавил кард шоу. Изначально соперником Аллена должен был стать Марвин Веттори, но за несколько недель до турнира итальянец снялся.

В итоге противостояние двух американцев продлилось все 25 минут. В третьем раунде Аллен попал тычком в глаз Кертиса, в четвертом — наоборот. Однако оба спортсмена продолжили бой.

По результатам пяти раундов раздельным решением судей победил Аллен (47-48, 48-47, 49-46). На оглашение вердикта он традиционно вышел в тымаке — казахском национальном головном уборе, который получил в подарок от своего друга Шавката Рахмонова.

Аллен выиграл седьмой бой подряд. Всего в активе 28-летнего американца 24 победы при пяти поражениях в MMA. Перед турниром он занимал шестое место в рейтинге среднего дивизиона UFC.

На счету 36-летнего Кертиса теперь 31 победа при 11 поражениях и одном поединке без результата. Он занимает 14-е место в рейтинге дивизиона.

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