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"У нас братские отношения": Жалгас Жумагулов – о реванше с топовым российским бойцом UFC

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Жалгас Жумагулов
Жалгас Жумагулов. Фото: Chris Unger / Contributor / Getty Images

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов прокомментировал возможность потенциального реванша с россиянином Тагиром Уланбековым, выступающим в UFC, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Legalbet.kz.

Жумагулов и Уланбеков встречались в 2018 году в рамках турнира Fight Nights Global 88 в Астане. Тогда победу судейским вердиктом одержал казахстанский файтер.

"...Мы с Тагиром тут (в Мекке прим.ред.) увиделись. Насчет реванша — до этого же ещё договорились, что никакого реванша не будет. Когда в UFC мы подписались, там уже соглашение между нами было, что мы друг с другом драться не будем, даже если нам предложат. Так что у нас с ним братские отношения", — сообщил Жумагулов.

Отметим, что на данный момент Уланбеков занимает 12-ю позицию в рейтинге лучших бойцов наилегчайшего дивизиона UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2079674-u-nas-bratskie-otnosheniya-zhalgas-zhumagulov-o-revanshe-s-topovym-rossiyskim-boytsom-ufc/

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