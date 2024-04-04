Бой Куата Хамитова с известным российским файетром перенесли, известна новая дата

Поединок казахстанского бойца смешанных единоборств Куата Хамитова против российского ветерана ММА Александра Шлеменко официально перенесен, сообщает NUR.KZ со ссылкой на RCC_MMA.
Встреча станет главным событием турнира российской ММА-лиги RCC 19. Ранее проведение турнира планировалось 4 мая в Челябинске на арене "Трактор".
Однако в пресс-службе лиги опубликовали заявление о переносе даты и места турнира. RCC 19 состоится 11 мая в Екатеринбурге, новым местом проведения станет арена КРК "Уралец".
"Не имеет значения где и когда! В любом месте в любое время", - прокомментировал информацию о переносе Куат Хамитов.
В последний раз казахстанец выходил в октагон в мае прошлого года, тогда ему удалось одержать победу единогласным решением судей над Залимханом Юсуповым.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2079032-boy-kuata-hamitova-s-izvestnym-rossiyskim-fayetrom-perenesli-izvestna-novaya-data/