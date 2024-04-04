Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бой Куата Хамитова с известным российским файетром перенесли, известна новая дата

Опубликовано:

Боец ММА Куат Хамитов
Куат Хамитов. Фото: instagram.com/kuat__khamitov/

Поединок казахстанского бойца смешанных единоборств Куата Хамитова против российского ветерана ММА Александра Шлеменко официально перенесен, сообщает NUR.KZ со ссылкой на RCC_MMA.

Встреча станет главным событием турнира российской ММА-лиги RCC 19. Ранее проведение турнира планировалось 4 мая в Челябинске на арене "Трактор".

Однако в пресс-службе лиги опубликовали заявление о переносе даты и места турнира. RCC 19 состоится 11 мая в Екатеринбурге, новым местом проведения станет арена КРК "Уралец".

"Не имеет значения где и когда! В любом месте в любое время", - прокомментировал информацию о переносе Куат Хамитов.

В последний раз казахстанец выходил в октагон в мае прошлого года, тогда ему удалось одержать победу единогласным решением судей над Залимханом Юсуповым.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2079032-boy-kuata-hamitova-s-izvestnym-rossiyskim-fayetrom-perenesli-izvestna-novaya-data/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.