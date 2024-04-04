"Нет поддержки со стороны государства": казахстанский боец UFC заявил, что ему приходится работать сверхурочно

Казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), рассказал, что занимается сверхурочной работой, передает NUR.KZ.

Напомним, что Максум провел уже два поединка в рамках UFC, его профессиональная статистика в ММА составляет 17-1.

"Помимо боев, я работаю сверхурочно, не скрываю этого. У нас нет поддержки со стороны государства, поэтому мы вынуждены сами зарабатывать, заниматься рекламой, ну и плюс помогают ребята из клуба.

Мне хватает на себя той зарплаты, которую я получаю. Когда сборы или бои, ребята с пониманием относятся, отпускают. Через неделю после последнего боя в UFC я вновь вышел на работу. Гонорар UFC падает через 3-4 дня после боя, а бонус — через два месяца", — цитирует бойца Legalbet.kz.

В последнем бою с американцем Чарльзом Джонсоном казахстанец потерпел поражение единогласным решением судей, что стало его дебютным проигрышем в карьере.

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