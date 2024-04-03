Экс-чемпион UFC из России назвал шансы Шавката Рахмонова завоевать титул

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян высказался о возможностях непобежденного казахстанского файтера Шавката Рахмонова завоевать пояс организации, передает NUR.KZ.

"Я думаю, что у Шавката есть все, чтобы стать чемпионом. Он уникальный боец. 18-0 и 18 побед — досрочно. Это просто уникально. Он провел пять или шесть боев в UFC. Думаю, всему свою время", — заявил россиянин в интервью YouTube-каналу Gorilla Fighting.

Отметим, что Шавкат Рахмонов выступает в полусредней весовой категории (до 77 килограммов) и занимает третью строчку в рейтинге лучших бойцов своего дивизиона.

Петр Ян завоевал чемпионский пояс в своем весе в 2020 году, однако после скандальной дисквалификации в поединке с Алджэмейном Стерлингом лишился титула спустя год.

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