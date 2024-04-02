Узбекистанский боец UFC заявил, что хочет отомстить за соотечественника после победы нокаутом

Узбекистанский боец смешанных единоборств Нурсултон Рузибоев, выступающий в средней весовой категории UFC, выступил с заявлением касательно следующего поединка, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA.Metaratings.ru.

Рузибоев бросил вызов опытному 36-летнему американцу Джеральду Мершарту (36-17).

"В UFC всего три бойца из Узбекистана, и один из них (Махмуд Мурадов) потерпел поражение от Мершарта, поэтому я хочу отомстить за это поражение и показать, что узбекские бойцы не слабые", – сказал Рузибоев.

Напомним, что Мурадов уступил американскому файтеру сабмишеном во втором раунде. Их поединок состоялся в рамках турнира UFC on ESPN 29 августа 2021 года.

Сам Нурсултон Рузибоев в последний раз выходил в октагон на турнире UFC Atlantic City 31 марта текущего года, где одержал победу над представителем США Седрикесом Думасом нокаутом в первом раунде.

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