Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Нокаутом после тычка в глаз завершился бой узбекистанца в UFC (видео)

Опубликовано:

Узбекистанский боец Нурсултон Рузибоев
Нурсултон Рузибоев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Узбекистанский боец смешанного стиля (MMA) Нурсултон Рузибоев одержал вторую победу под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает NUR.KZ.

В основном карде турнира промоушена в Атлантик-Сити (США) спортсмен встретился с американцем Седрикесом Думасом в рамках среднего веса (до 83,9 кг). Поединок завершился уже в первом раунде.

Во время одной из атак Рузибоев допустил тычок пальцем в глаз соперника. Думас схватился за лицо и потерял концентрацию, однако рефери не остановил бой.

Вскоре узбекистанец продолжил атаку и отправил оппонента на настил. После серии безответных ударов со стороны Рузибоева судьи прервал поединок и зафиксировал нокаут на четвертой минуте.

При объявлении результата болельщики освистали узбекистанца, когда на арене показали повтор эпизода с тычком в глаз. Сам Думас уважительно отнесся к сопернику, однако выразил желание провести реванш.

Рузибоев продлил победную серию до 10 поединков. Все эти бои он выиграл в первом раунде. Всего в активе 30-летнего узбекистанца 34 победы при восьми поражениях, двух ничьих и двух поединках без результата.

Думас проиграл второй бой в профессиональной карьере. В активе 28-летнего американца осталось девять побед.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2076117-nokautom-posle-tychka-v-glaz-zavershilsya-boy-uzbekistantsa-v-ufc-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.