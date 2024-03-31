Нокаутом после тычка в глаз завершился бой узбекистанца в UFC (видео)

Узбекистанский боец смешанного стиля (MMA) Нурсултон Рузибоев одержал вторую победу под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает NUR.KZ.
В основном карде турнира промоушена в Атлантик-Сити (США) спортсмен встретился с американцем Седрикесом Думасом в рамках среднего веса (до 83,9 кг). Поединок завершился уже в первом раунде.
Во время одной из атак Рузибоев допустил тычок пальцем в глаз соперника. Думас схватился за лицо и потерял концентрацию, однако рефери не остановил бой.
Вскоре узбекистанец продолжил атаку и отправил оппонента на настил. После серии безответных ударов со стороны Рузибоева судьи прервал поединок и зафиксировал нокаут на четвертой минуте.
При объявлении результата болельщики освистали узбекистанца, когда на арене показали повтор эпизода с тычком в глаз. Сам Думас уважительно отнесся к сопернику, однако выразил желание провести реванш.
Рузибоев продлил победную серию до 10 поединков. Все эти бои он выиграл в первом раунде. Всего в активе 30-летнего узбекистанца 34 победы при восьми поражениях, двух ничьих и двух поединках без результата.
Думас проиграл второй бой в профессиональной карьере. В активе 28-летнего американца осталось девять побед.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2076117-nokautom-posle-tychka-v-glaz-zavershilsya-boy-uzbekistantsa-v-ufc-video/