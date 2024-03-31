Разгромом завершился главный бой турнира UFC

Французская боец смешанных единоборств (MMA) Манон Фиоро одержала победу над американкой Эрин Бланчфилд на турнире UFC в Лас-Вегасе (США), передает NUR.KZ.

Поединок спортсменок в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) возглавил шоу. Противостояние продлилось все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно признали сильнейшей Фиоро. Она победила с разгромным счетом 50-45 на карточках всех трех арбитров.

Француженка выиграла 12-й бой подряд. Также на ее счету есть одно поражение. 34-летняя Фиоро перед турниром занимала третье место в рейтинге женского наилегчайшего веса, поединок с Бланчфилд (второй номер) потенциально имел претендентский формат.

Американка потерпела второе поражение в карьере и первое в UFC. В активе 24-летней американки осталось 12 побед.

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