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Разгромом завершился главный бой турнира UFC

Опубликовано:

Французская боец MMA Манон Фиоро
Манон Фиоро. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Французская боец смешанных единоборств (MMA) Манон Фиоро одержала победу над американкой Эрин Бланчфилд на турнире UFC в Лас-Вегасе (США), передает NUR.KZ.

Поединок спортсменок в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг) возглавил шоу. Противостояние продлилось все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно признали сильнейшей Фиоро. Она победила с разгромным счетом 50-45 на карточках всех трех арбитров.

Француженка выиграла 12-й бой подряд. Также на ее счету есть одно поражение. 34-летняя Фиоро перед турниром занимала третье место в рейтинге женского наилегчайшего веса, поединок с Бланчфилд (второй номер) потенциально имел претендентский формат.

Американка потерпела второе поражение в карьере и первое в UFC. В активе 24-летней американки осталось 12 побед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2076183-razgromom-zavershilsya-glavnyy-boy-turnira-ufc/

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