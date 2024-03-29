"Ему нравится играть злодея": экс-чемпион UFC дал прогноз на его бой с Чимаевым

Экс-чемпион средней весовой категории UFC Роберт Уиттакер прокомментировал свой предстоящий поединок с непобежденным файтером чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, передает NUR.KZ.
Напомним, поединок Чимаев – Уиттакер возглавит первый турнир UFC, который состоится в Саудовской Аравии 22 июня.
"Я понимаю, что он сильный боец, который очень любит бороться. Он здорово использует свои габариты и к тому же обладает нокаутирующей силой. Но если честно, мне кажется, что ему просто нравится играть злодея, в то время как в действительности он благородный боец. У нас будет честный бой. Мы оба не трусы. Поэтому с нетерпением жду возможности начать творить историю в Саудовской Аравии", — цитирует Уиттакера "Чемпионат".
Отметим, что Роберт Уиттакер находится на третьей строчке рейтинга среднего дивизиона, Чимаев же расположился на 11-м месте, данный бой рассматривается в качестве претендентского.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2075754-emu-nravitsya-igrat-zlodeya-eks-chempion-ufc-dal-prognoz-na-ego-boy-s-chimaevym/