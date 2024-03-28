Хамзат Чимаев официально подерется за звание претендента на титул чемпиона UFC

Исполнительный директор Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт на своей странице в Instagram назвал имя следующего соперника непобежденного средневеса Хамзата Чимаева, передает NUR.KZ.

Следующим соперником Чимаева, который занимает 11-ю позицию в рейтинге среднего дивизиона организации, станет экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер (3-я строчка рейтинга). В случае победы Чимаев станет претендентом на чемпионский поединок с Алексом Перейрой.

Бой пройдет в рамках первого турнира UFC в Саудовской Аравии 22 марта текущего года. Также в со-главном событии вечера выступят два топовых тяжеловеса из России Сергей Павлович (3-е место) и Александр Волков (6-е).

Также в октагон вернется "сбежавший" от Шавката Рахмонова Кельвин Гастелум и бывший боец поп-ММА из России Шарабутдин Магомедов ("Шара Буллет").

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