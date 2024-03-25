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Жалгас Жумагулов рассказал, что в США знают о Казахстане

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Жалгас Жумагулов
Жалгас Жумагулов. Фото: Handout/Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов, ранее выступавший в UFC, рассказал, как Геннадий Головкин повысил узнаваемость Казахстана на международной арене, сообщает NUR.KZ.

"Если честно, в Америке не знают, что такое Казахстан. Они не понимают, что это за страна. Потом говоришь им про GGG, тогда они понимают, благодаря ему знают о Казахстане в любом городе", - рассказал файтер.

Напомним, что Жалгас Жумагулов выступал в UFC с 2021 по 2023 год и за это время провел семь поединков, шесть из них завершились поражениями.

Свой последний бой 35-летний казахстанец провел 24 февраля текущего года в рамках турнира Naiza 57, где одержал победу над американцем Кливлендом МакЛином единогласным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2073069-zhalgas-zhumagulov-rasskazal-chto-v-ssha-znayut-o-kazahstane/

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