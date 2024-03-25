"Он бывший киллер": топовый экс-боец UFC рассказал о прошлом своего тренера

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Диего Санчес поведал неординарную историю завершения своей карьеры в организации, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

42-летний Санчес является ветераном UFC, он выступал в данной лиге с 2004 по 2020 год. По словам файтера, ему пришлось уйти из промоушена и даже заняться личной безопасностью из-за его бывшего тренера Джошуа Фабиа.

"В течение последних двух лет я пытался сбежать от очень травмирующего опыта. Слова не могут описать того, насколько травмирующе это было. Я говорю об очень злом человеке, который манипулировал мной, шантажировал меня, вымогал у меня деньги и, в конце концов, положил конец моей карьере в UFC…

…Он манипулировал мной, потому что является бывшим киллером, работником преступных картелей. В этом парне было так много тьмы, что я боялся за свою жизнь, за жизни моей дочери, моей матери и даже дочери моей матери", - рассказал боец.

В последний раз Санчес выходил в октагон в 2022 году, на турнире Eagle FC. Его соперником выступил Кевин Ли, а бой завершился поражением Диего единогласным решением судей.

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