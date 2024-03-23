"Наш бой станет грандиозным событием": Макгрегор обратился к ветерану UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выступил с обращением к американскому бойцу смешанного стиля Нейту Диазу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

"Нейт — великий боец. Наши с ним бои были настоящими, мы просто вставали друг напротив друга и дрались. Нейт и Ник — два настоящих бойца. У меня к ним всегда было величайшее уважение. Я также был поклонником их выступлений, а потом, когда мне довелось делить с Нейтом октагон, мы закатывали войны. Я ценю то, что мне довелось встретиться с ним, и ценю поддержку, которую получил от Нейта. Хочу пожелать ему всего наилучшего. Я всегда буду молиться, чтобы мои прошлые противники и потенциальные будущие соперники преуспевали. А наш с ним третий бой станет грандиозным событием", — заявил Конор.

Напомним, бойцы дважды встречались в октагоне на турнирах UFC 196 и UFC 202. В первом бою американец задушил Макгрегора, вторая встреча завершилась победой ирландца судейским вердиктом.

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