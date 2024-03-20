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Конор Макгрегор заявил, что процесс разработки его возвращения в UFC уже запущен

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Конор Макгрегор
Конор Макгрегор. Фото: twitter.com/luchalibreonlin

Экс-чемпион UFC в полулегкой и легкой весовых категориях Конор Макгрегор в интервью для ESPN рассказал, когда вернется в октагон и кто станет его следующим оппонентом, передает NUR.KZ.

"У меня отличные новости. Несколько дней назад мы получили подтверждение, что все системы работают – процесс запущен. И "Мак", "Ноториус" вернется в октагон этим летом. Чендлер этим летом", - заявил Макгрегор в интервью.

Напомним, что 35-летний ирландец не выступал в профессиональном спорте с 2021 года после перелома ноги, полученного в ходе боя с Дастином Порье.

Ранее МакГрегор заявлял, что его возвращение состоится 29 июня на турнире UFC 303. Изначально его поединок против Майкла Чендлера планировался на турнире UFC 296 с участием Шавката Рахмонова, однако звезду организации не допустили из-за того, что он отсутствовал в пуле допинг-тестирования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2071626-konor-makgregor-zayavil-chto-protsess-razrabotki-ego-vozvrascheniya-v-ufc-uzhe-zapuschen/

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