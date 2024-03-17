Главный бой турнира UFC получился кровавым и завершился удушающим приемом

Поляк Марчин Тыбура одержал досрочную победу над австралийцем Таем Туивасой на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в тяжелом весе (до 120,2 кг) стало главным событием вечера. Бой был запланирован на пять раундов, но завершился уже в первой пятиминутке.

Сначала инициативу захватил Туиваса, который в фирменном стиле попробовал оформить быстрый нокаут. Тыбура выдержал натиск оппонента, но получил сильное рассечение головы, из-за чего дальше бился окровавленным.

Вскоре поляка удалось провести тейкдаун, после чего он доминировал в партере. Контролируя спину соперника, Тыбура смог выполнить удушающий прием. Туиваса долго терпел, но всё же начал терять сознание, и рефери остановил поединок.

Теперь на счету 38-летнего Тыбуры 25 побед при восьми поражениях в MMA. Перед этим боем он занимал десятое место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC.

Туиваса проиграл четвертый поединок кряду. Всего в активе австралийца, которому в день турнира исполнился 31 год, 14 побед при семи поражениях. В рейтинге тяжелого дивизиона UFC он пока идет девятым.

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