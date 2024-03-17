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Бывшего соперника Асу Алмабаева "задушили" в первом раунде на турнире UFC Fight Night 239 (видео)

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Оде Осборн и Асу Алмабаев
Оде Осборн и Асу Алмабаев: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Ямайский боец смешанных единоборств Оди Осборн, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), потерпел поражение в первом раунде на турнире UFC Fight Night 239, сообщает NUR.KZ.

Осборн был дебютным соперником казахстанского файтера Асу Алмабаева в промоушене Даны Уайта. Тогда "Зульфикару" удалось поймать оппонента на удушающий во втором раунде в бою на турнире UFC on ESPN 50, который состоялся в августе прошлого года.

Нынешним соперником ямайца выступил бразильский джитсер Джафэл Фильо. Оди попал на удушающий на 38 секунд до окончания первой пятиминутки, а через четыре секунды рефери Херб Дин остановил бой.

Напомним, что в главном событии вечера состоится рейтинговый поединок в тяжелом весе, где австралиец Тай Туиваса встретится с польским бойцом Марчином Тыбурой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2069547-byvshego-sopernika-asu-almabaeva-zadushili-v-pervom-raunde-na-turnire-ufc-fight-night-239-video/

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