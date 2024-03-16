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Туиваса оказался на 8 кг тяжелее сборника: результаты взвешивания перед UFC Fight Night 239

Опубликовано:

Чемпионский ояс UFC
Пояс UFC: Steve Marcus/Getty Images

В ночь с 16 на 17 марта состоится турнир UFC Fight Night 239 в Лас-Вегасе (США), NUR.KZ представляет вашему вниманию результаты официальной процедуры взвешивания.

Согласно информации, представленной на официальном сайте организации бойцы показали на весах следующие результаты:

Главный бой вечера, тяжёлый вес: Тай Туиваса (120,42 кг) vs Марчин Тыбура (112,03 кг);

Полусредний вес: Брайэн Баттл (77,11 кг) vs Эндж Луса (77,56 кг);

Полутяжёлый вес: Овинс Сент Прю (93,44 кг) vs Кеннеди Нзечакву (92,98 кг);

Полулёгкий вес: Кристиан Родригез (65,77 кг) vs Айзек Дулгарян (65,99 кг);

Женский легчайший вес: Пэнни Кианзад (61,68 кг) vs Мэйси Чиассон (61,46 кг);

Средний вес: Джеральд Мёршарт (84,14 кг) vs Брайэн Барбарена (84,36 кг);

Прелимы:

Лёгкий вес: Натан Леви (70,98 кг) vs Майк Дэвис (70,3 кг);

Женский легчайший вес: Джозиане Нунес (61,23 кг) vs Челси Чендлер (62,14 кг);

Наилегчайший вес: Джафэл Фильо (56,92 кг) vs Оде Осборн (56,92 кг);

Полулёгкий вес: Джош Кулибао (66,22 кг) vs Дэнни Силва (67,35 кг);

Женский минимальный вес: Жаклин Аморим (52,61 кг) vs Кори МакКенна (52,38 кг);

Лёгкий вес: Тиаго Мойзес (70,53 кг) vs Митч Рамирез (70,53 кг);

Легчайший вес: Чаралампос Григориоу (61,68 кг) vs Чэд Энхелигер (61,23 кг).

Натан Леви, Челси Чендлер и Дэнни Силва не смогли уложиться в лимиты своих весовых категорий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2069328-tuivasa-okazalsya-na-8-kg-tyazhelee-sbornika-rezultaty-vzveshivaniya-ufc-fight-night-239/

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