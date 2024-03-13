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Известный британский боец UFC предложил Макрегору бой на "Энфилде"

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Конор Макгрегор
Конор Макгрегор. Фото: Getty images / Ethan Miller / Staff

Британский боец легкого дивизиона UFC Пэдди Пимблетт рассказал, что мечтает о поединке с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Пимблетт заявил, что хочет подраться с Макгрегором на домашней арене "Ливерпуля" - стадионе "Энфилд".

"Бой мечты? Где-нибудь на стадионе "Энфилд". Наверное, с Конором, потому что за бой с ним вам заплатят больше, чем за любой другой. Очевидно, что он отличный снайпер. Я бы положил его на спину и усмирил. Возможно, они захотят этот бой, посмотрим в будущем. Никогда не знаешь, что произойдет", — сказал Пимблетт.

Свой последний поединок англичанин провел на турнире UFC 296 против звездного ветерана промоушена Тони Фергюсона. Встреча завершилась победой Пэдди судейским вердиктом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2067903-izvestnyy-britanskiy-boets-ufc-predlozhil-makregoru-boy-na-enfilde/

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