"Возможно, сразу получиться подраться за титул": менеджер Рахмонова – о следующем бое казахстанца в UFC

Менеджер непобежденного казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов высказался о следующем поединке "Номада" в UFC, предает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал "Sport24: Культура бития".

На данный момент казахстанец занимает место в тройке лучших полусредневесов организации. Ранее пятый номер дивизиона австралиец Джек Делла Маддалена бросил вызов Рахмонову.

"Бой с Маддаленой – это логичное продолжение только в том случае, если любой другой более громкий поединок будет недоступен. Если допустим Колби Ковингтон и Усман ни в какую не согласятся драться с Шавкатом – остается только Джек Делла Маддалена.

Еще все зависит от боя Леон Эдвардс – Белал Мухаммад. Если он пройдет в ближайшее время и учитывая, что Шавкат не собирается в ближайшее время драться – то, возможно, получится и сразу подраться за титул. Такой вариант я тоже не исключаю", — рассказал Абдрахманов в интервью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.