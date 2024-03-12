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Стало известно, когда Асу Алмабаев проведет следующий поединок в UFC

Опубликовано:

Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Тренер казахстанского бойца смешанных единоборств Азата Максума Эдуард Базров назвал сроки возвращения своего подопечного в октагон UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал "Вестник ММА".

"– Либо в июне, либо в августе будет турнир (UFC прим. ред.) в Абу-Даби, успеет ли к этому времени подготовиться Асу?

Именно к этому времени будем готовы, потому что Асу – один из тех бойцов, которые долго не отдыхают. Сейчас он буквально две недели побудет дома с родителями, с семьей. Со своими сыновьями, у него четыре сына же. Через две недели примерно он будет готовиться. Асу всегда готов. В любой он момент может принять бой. Он один из тех спортсменов, которые всегда находятся в оптимальной форме", - заявил Базров.

Напомним, что казахстанец 10 марта выступил на турнире UFC 299 и одержал вторую победу в организации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2067123-stalo-izvestno-kogda-asu-almabaev-provedet-sleduyuschiy-poedinok-v-ufc/

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