"Стоит внимательно следить за ним в будущем": в UFC отметили успехи Алмабаева

Официальный сайт Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) резюмировал второй поединок казахстанца Асу Алмабаева в рамках организации, передает NUR.KZ.

На турнире UFC 299 казахстанский файтер одержал победу единогласным решением судей над американцем Си Джеем Вергарой.

"Опытный боец из Казахстана контролировал каждый момент своего субботнего поединка с Си Джей Вергарой, демонстрируя свои отличные навыки грэпплинга и ударные способности, не подвергаясь при этом реальной опасности. Каждый раз, когда у Вергары появлялись реальные шансы, Алмабаев тут же отвечал блоком, или тейкдауном.

Все трое судей присудили 30-летнему бойцу победу единогласным решением. Сейчас в наилегчайшем весе поднимается целый ряд новых имен, и за Алмабаевым стоит внимательно следить в будущем", - сообщается на сайте промоушена.

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