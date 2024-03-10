Дастин Порье нокаутировал бывшего спецназовца на турнире UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье одержал досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299 в Майами, передает NUR.KZ.

Рейтинговый поединок спортсменов в легком весе (до 70,3 кг) стал вторым по значимости событием вечера. Развязка случилась в середине второго раунда, когда Порье сначала потряс соперника, а затем мощным ударом кулаком в челюсть отправил его на канвас. Американец ринулся добивать оппонента, но рефери оперативно прервал бой, зафиксировав нокаут.

Таким образом, 35-летний Порье закрыл поражение от своего соотечественника Джастина Гэтжи. Теперь в активе бывшего обладателя временного пояса UFC в легком весе 30 побед при восьми проигрышах и одном поединке без результата. На данный момент американец занимает третье место в рейтинге своего дивизиона.

Сен-Дени прервал серию из пяти досрочных побед. В профессиональных ММА 28-летний спортсмен, который начал карьеру после нескольких лет службы во французском спецназе, выиграл 13 боев и уступил в двух. Перед UFC 299 он занимал 12-е место в рейтинге легкого дивизиона.

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