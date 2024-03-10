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Нокаутом за 18 секунд завершился бой на UFC 299

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Робелис Деспанье и Джош Парисян
Робелис Деспанье и Джош Парисян: Megan Briggs/Getty Images

Третий бой в ранних прелимах номерного турнира UFC 299 между кубинцем Робелисом Деспанье и американцем Джошом Парисяном завершился нокаутом, передает NUR.KZ.

Спортсмены встретились в рамках тяжелой весовой категории и вышли в октагон сразу после победы 30-летнего казахстанского файтера Асу Алмабаева в поединке с Си Джеем Вергарой.

На восьмой секунде Деспанье уже начал прижимать представителя США к сетке, затем после неудачного хайкика кубинец поскользнулся, упал на настил и сразу же поднялся на ноги встретив Парисяна мощной серией ударов.

Американец упал, и после короткого добивания в один удар на 4:42 был зафиксирован технический нокаут.

Напомним, что в главном событии турнира чемпион легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли проведет реванш со своим единственным обидчиком Марлоном Верой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2065611-nokautom-za-18-sekund-zavershilsya-boy-na-ufc-299/

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