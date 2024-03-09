Экс-чемпион UFC отказался от поединка с Чимаевым и выбрал себе другого оппонента

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер высказался об идее поединка против непобежденного файтера Хамзата Чимаева, передает NUR.KZ.
"Этот поединок может стать достаточно громким событием, но он не даст мне ничего. Если я его выиграю, то это никак не изменит мое положение в рейтинге. Мне интересно подраться с парнями из топ-5 рейтинга средневесов. Например, победа над Стриклендом даст мне шанс вновь стать претендентом номер один на титульный бой. Победа над таким соперником максимально приблизит меня к поясу", — приводит слова Уиттакера портал BJ Penn.
Отметим, что Уиттакер на данный момент входит в тройку лучших бойцов своего дивизиона, а Чимаев, ранее выступавший в полусреднем весе, находится на 11-й позиции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2065404-eks-chempion-ufc-otkazalsya-ot-poedinka-s-chimaevym-i-vybral-sebe-drugogo-opponenta/