Сестра Шавката Рахмонова заявила о предложении контракта от UFC

Казахстанская боец смешанных единоборств (MMA) Сора Рахмонова рассказала, что Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) предлагает ей контракт, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Младшая сестра атлета UFC Шавката Рахмонова трижды становилась чемпионкой мира по рукопашному бою. В профессиональных MMA она одержала четыре победы при одном поражении.

"Я должна была принять участие в турнире Dana White Contender в сентябре, но пришлось сняться с боя из-за травмы. Однако UFC предлагает контракт, даст Бог, я буду там драться. Но сейчас самое главное в моей жизни — это семья", — заявила Рахмонова.

Последний раз 25-летняя спортсменка проводила официальный бой в мае прошлого года. Тогда она нокаутировала Валерию Карыгину на турнире Naiza FC. В конце ноября Рахмонова вышла замуж.

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