Шавкат Рахмонов обратился к сестре и ее мужу по случаю кыз узату (видео)

Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Шавкат Рахмонов дал напутствие своей сестре Соре и ее супругу Нурсултану Орынбасарову, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Возлюбленные вступили в брак в конце ноября. В честь этого было организовано торжество кыз узату — традиционные для казахского народа проводы невесты в новую семью.

Рахмонов не смог присутствовать на мероприятии лично, так как он находится в США, где проходит заключительный этап подготовки к следующему бою в UFC. Однако спортсмен записал видеообращение к родным, где передал им свои пожелания и поблагодарил гостей праздника.

Сора Рахмонова, как и ее брат, выступает в MMA. В профессиональной карьере она одержала четыре победы при одном поражении. Планировалось, что казахстанка в сентябре побьется в Претендентской серии Дэйны Уайта за контракт с UFC, но она снялась с поединка из-за травмы.

Муж Рахмоновой также занимается спортом, он владеет званием мастера спорта по джиу-джитсу. Кроме того, Орынбасаров занимает пост депутата маслихата Алматинской области.