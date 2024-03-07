Ногой в голову: жесткий нокаут за 10 секунд случился на турнире по MMA (видео)

Французский боец смешанного стиля (MMA) Ислем Масраф одержал яркую победу над своим соотечественником Микаэлем Грогу на турнире PFL Europe 1, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов в тяжелом весе открыл основной кард шоу, которое принимает Париж. Уже на первых секундах Масраф мощно попал левой ногой в голову соперника. Грогу потерял равновесие и рухнул на настил. После одного добивающего удара рефери зафиксировал нокаут.

Официально было объявлено, что Масраф одержал победу за 10 секунд. Грогу не успел нанести ни одного удара по оппоненту.

Благодаря этому успеху Масраф остался непобежденным. Он выиграл все три боя в профессиональных MMA. В активе Грогу теперь три победы при двух поражениях.

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