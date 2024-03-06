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Мария Агапова раскрыла детали переговоров с UFC

Опубликовано:

Мария Агапова
Мария Агапова. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC

Казахстанка Мария Агапова поделилась на своей странице в социальных сетях планами о продолжении профессиональной карьеры в UFC, передает NUR.KZ.

Казахстанская девушка-боец смешанных единоборств выступила с новым заявлением на своей официальной странице в Instagram.

«В ожидании нового контракта. Поехали, UFC», — написала Мария Агапова в «stories», прикрепив свое фото с тренировки.

Instagram-stories Марии Агаповой
Instagram-stories Марии Агаповой. Фото: instagram.com / mma.mashka

Напомним, последний раз в профессиональный октагон 26-летняя Мария Агапова провела в сентябре в 2022 году. В том поединке против канадской спортсменки Джиллиан Андерсон казахстанка потерпела поражение удушающим приемом сзади во втором раунде. Всего в UFC у Марии в активе пять боев, в которых она одержала две победы и потерпела три поражения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2064776-mariya-agapova-raskryla-detali-peregovorov-s-ufc/

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