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Хабиб Нурмагомедов в интервью Нурлану Сабурову признался, что был готов душить Макгрегора до потери сознания

Опубликовано:

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор: John W. McDonough /Sports Illustrated via Getty Images

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров в большом интервью с непобежденным экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, задал вопрос о его памятном поединке против Конора Макгрегора, передает NUR.KZ.

"– …Если бы не было судьи, ты отпустил бы его?

Нет, не отпустил бы. Потому что это момент, где твое эмоциональное состояние доходит до потолка. Он и я, мы знали, на что мы идем оба, это не просто, когда ты там на улице кого-то встретил и начинаешь его душить. Это один из лучших бойцов мира. За полгода нам назначили бой, и мы выходим и выясняем, кто лучше. Конечно, это не насмерть. Убил бы я его? Я думаю, нет. Я думаю, не убил бы, но до потери сознания — это точно", - заявил боец.

Напомним, что поединок Макгрегора и Нурмагомедова состоялся в 2018 году и возглавил турнир UFC 229. Россиянин взял экс-чемпиона организации в двух весовых категориях в четвертом раунде, после чего в зале началась большая потасовка с участием секундантов обеих команд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2064712-habib-nurmagomedov-v-intervyu-nurlanu-saburovu-priznalsya-chto-byl-gotov-dushit-makgregora-do-poteri-soznaniya/

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