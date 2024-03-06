Хабиб Нурмагомедов в интервью Нурлану Сабурову признался, что был готов душить Макгрегора до потери сознания

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров в большом интервью с непобежденным экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, задал вопрос о его памятном поединке против Конора Макгрегора, передает NUR.KZ.

"– …Если бы не было судьи, ты отпустил бы его?

– Нет, не отпустил бы. Потому что это момент, где твое эмоциональное состояние доходит до потолка. Он и я, мы знали, на что мы идем оба, это не просто, когда ты там на улице кого-то встретил и начинаешь его душить. Это один из лучших бойцов мира. За полгода нам назначили бой, и мы выходим и выясняем, кто лучше. Конечно, это не насмерть. Убил бы я его? Я думаю, нет. Я думаю, не убил бы, но до потери сознания — это точно", - заявил боец.

Напомним, что поединок Макгрегора и Нурмагомедова состоялся в 2018 году и возглавил турнир UFC 229. Россиянин взял экс-чемпиона организации в двух весовых категориях в четвертом раунде, после чего в зале началась большая потасовка с участием секундантов обеих команд.

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