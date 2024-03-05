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Российский боец назвал фаворита боя между Дамиром Исмагуловым и обидчиком Резникова

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Боец Дамир Исмагулов
Дамир Исмагулов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец Алексей Махно поделился своим мнением о предстоящем поединке экс-файтера UFC с казахскими корнями Дамира Исмагулова против россиянина Эдуарда Вартаняна, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Напомним, что поединок Исмагулов – Вартанян возглавит турнир "Наше Дело" 82, который состоится 6 марта в Санкт-Петербурге (Россия).

"Я считаю, что в бою по правилам кикбоксинга фаворит Дамир. Школа бокса у него сильнее, передвижение и, в целом, ударная техника более "вышколенная". Но нельзя забывать, что это Эдик и он непредсказуем. Мощь Вартаняна никуда не делась, а клетка в "Нашем Деле" маленькая, если Эдик зацепит, то уже вряд ли отпустит. Но все же по навыкам ударной техники, конечно, Дамир выше классом", — сказал Махно.

Ранее Исмагулов выступал в UFC, встреча с Вартаняном станет для него первым поединком после американского промоушена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2064674-rossiyskiy-boets-nazval-favorita-boya-mezhdu-damirom-ismagulovym-i-obidchikom-reznikova/

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