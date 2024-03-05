Опубликован полный файткард UFC 299 с участием казахстанского бойца

10 марта состоится турнир UFC 299, в раннем прелиме которого выступит казахстанский файтер Асу Алмабаев, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Главным событием турнира станет реванш чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О’Мэлли против колумбийца Марлона Вера, который нанес ему единственное поражение в карьере.

Основной кард:

Дастин Порье (США) – Бенуа Сен-Дени (Франция);

Кевин Холланд (США) – Майкл Пейдж (Англия);

Гилберт Бернс (Бразилия) – Джек Делла Маддалена (Австралия);

Петр Ян (Россия) – Сонг Ядонг (Китай).

Предварительный кард:

Кертис Блэйдс (США) – Жаилтон Алмейда (Бразилия);

Кэтлин Чукагян (США) – Мэйси Барбер (США);

Матеуш Гамрот (Польша) – Рафаэль дос Аньос (Бразилия);

Педро Муньоз (Бразилия) – Кайлер Филлипс (США).

Ранний предварительный кард:

Ион Куцелаба (Молдова) – Филипе Линс (Бразилия);

Мишел Перейра (Бразилия) – Михал Олексейчук (Польша);

Робелис Деспанье (Куба) – Джош Парисян (США);

Си-Джей Вергара (США) – Асу Алмабаев (Казахстан);

Джоэнн Вуд (Шотландия) – Марина Мороз (Украина).

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