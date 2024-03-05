Опубликован полный файткард UFC 299 с участием казахстанского бойца

10 марта состоится турнир UFC 299, в раннем прелиме которого выступит казахстанский файтер Асу Алмабаев, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.
Главным событием турнира станет реванш чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О’Мэлли против колумбийца Марлона Вера, который нанес ему единственное поражение в карьере.
Основной кард:
Дастин Порье (США) – Бенуа Сен-Дени (Франция);
Кевин Холланд (США) – Майкл Пейдж (Англия);
Гилберт Бернс (Бразилия) – Джек Делла Маддалена (Австралия);
Петр Ян (Россия) – Сонг Ядонг (Китай).
Предварительный кард:
Кертис Блэйдс (США) – Жаилтон Алмейда (Бразилия);
Кэтлин Чукагян (США) – Мэйси Барбер (США);
Матеуш Гамрот (Польша) – Рафаэль дос Аньос (Бразилия);
Педро Муньоз (Бразилия) – Кайлер Филлипс (США).
Ранний предварительный кард:
Ион Куцелаба (Молдова) – Филипе Линс (Бразилия);
Мишел Перейра (Бразилия) – Михал Олексейчук (Польша);
Робелис Деспанье (Куба) – Джош Парисян (США);
Си-Джей Вергара (США) – Асу Алмабаев (Казахстан);
Джоэнн Вуд (Шотландия) – Марина Мороз (Украина).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2064668-opublikovan-polnyy-faytkard-ufc-299-s-uchastiem-kazahstanskogo-boytsa/