Умар Нурмагомедов назвал имя лучшего бойца UFC после победы над казахстанцем

Непобежденный российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказался о том, кого считает лучшим бойцом UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Prosports.kz.

3 марта Умар Нурмагомедов провел свой пятый бой в рамках промоушена против дебютанта из Казахстана Бекзата Алмахана. Россиянин одержал победу единогласным судейским вердиктом.

"Я бы очень хотел подраться в одном карде с Исламом. Мы могли бы сделать совместный тренировочный лагерь. Ислам — лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий. И, конечно, он мог бы научить меня многим вещам", — цитирует источник слова бойца.

Отметим, что Махачев является действующим бойцом UFC в легкой весовой категории, в его профессиональной карьере в ММА 26 поединков, 25 из которых завершились победой.

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