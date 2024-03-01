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Казахстанского бойца UFC обвинили в "мошенничестве" перед боем с Нурмагомедовым

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Казахстанский боец UFC Бекзат Алмахан
Казахстанский боец UFC Бекзат Алмахан: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Авторитетный портал о смешанных единоборствах Sherdog изменил данные количестве проф. боев казахстанского файтера Бекзата Алмахана перед его дебютом в UFC, передает NUR.KZ.

Ранее рекорд казахстанца в ММА составлял 17 побед и одно поражение, однако на сайте Sherdog.com указаны иные цифры 14–1. Причины, по которым портал "отнял" три победы у Алмахана, неизвестны. Возможно, эти встречи проводились не по правилам профессиональных смешанных единоборств, например был другой размер перчаток (для ММА они должны составлять 4/6 унций).

Аккаунт Casual MMA в социальной сети Х (Бывший Twiiter) в связи с этим даже обвинил дебютанта лиги в "мошенничестве":

"После расследования рекорда Бекзата Алмахана в ММА Sherdog обнаружил, что некоторые из его боев на самом деле не были боями ММА.
Его рекорд в Sherdog теперь составляет 14–1 вместо 17-1, и они все еще расследуют его бои.
Похоже, в UFC проник еще один мошенник".

Напомним, что Алмахан дебютирует в промоушене Даны Уайта 3 марта, в рамках турнира UFC Fight Night 238, его первым соперником выступит Умар Нурмагомедов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2064046-kazahstanskogo-boytsa-ufc-obvinili-v-moshennichestve-pered-boem-s-nurmagomedovym/

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